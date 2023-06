Ritorna alle 18,30 la 11 Ponti Ecco le gare in programma oggi

Il grande podismo tra le vie del centro e i ponti di Comacchio. Torna oggi protagonista il Gran premio 11 Ponti, evento storico (55esima edizione) che da sempre richiama molti atleti di livello e non solo. La gara podistica di 8,5 km tre giri che si snodano tra strade, ponti e argini della caratteristica capitale del Delta. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport del Comune di Occhiobello sosterranno l’evento con il patrocinio, mentre l’organizzazione sarà a cura del gruppo sportivo Running Club Comacchio, insieme a numerosi sponsor. La madrina e padrona di casa come sempre sarà la campionessa Laura Fogli. Tutte le partenze e arrivi sono previsti in via Zappata, mentre il ritrovo di tutti i partecipanti è in piazza Dante Alighieri. Un programma della gara che inizierà alle 15 con la camminata sportiva non competitiva; alle 18 s’inizierà ad entrare nel vivo della giornata, con la partenza della mini-podistica; alle 18.30, invece, il via alla corsa regina, la 8,5 km competitiva.