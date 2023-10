Ritorna la Lucchese per il finale di gara

Non c’è tempo per ripensare a quello che è accaduto due giorni fa nella sfortunata gara casalinga – prima di mister Colucci in campionato – persa con il Pescara e nemmeno per lavorare sodo in allenamento, perché il calendario impone alla Spal di tornare subito in campo contro la Lucchese. Per la precisione domani alle 16,15 allo stadio ’Paolo Mazza’, dove le squadre di Colucci e Gorgone riprenderanno la gara sospesa lo scorso 23 settembre a causa della bomba d’acqua che aveva paralizzato la nostra città. Si ripartirà naturalmente dal 57’ e sul punteggio di 1-2. Ci sono una serie di informazioni da ricordare in situazioni di questo tipo, quindi vediamo nel dettaglio cosa prevede il regolamento.

La partita riprende esattamente dalla fase di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara. Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento della sospensione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara. Vale la pena però sottolineare che i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente, quindi mister Colucci non potrà utilizzare Fiordaliso, Dalmonte e Rosafio che avevano lasciato il campo un minuto prima della sospensione del match. I calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione. I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione. Possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta. Le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione. Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

Il tecnico della Spal quindi avrà la possibilità di modificare a proprio piacimento la formazione, con l’unico limite di non poter schierare i tre giocatori sostituiti. Per mister Colucci il problema principale sarà dover rinunciare a Dalmonte, apparso in crescita esponenziale contro il Pescara: se Orfei non sarà ancora al meglio, sul lato sinistro del tridente potrebbe agire uno tra il baby Rao e Maistro.

s.m.