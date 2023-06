Rivincita Basilico Si laurea campione stagionale Opes

Il Basilico si laurea campione Opes 20222023. Dopo tanti tornei vinti e dopo la finale persa lo scorso anno proprio contro il Ristorantino Sidun, Mantovani e compagni completano la bacheca dei trofei. Basilico praticamente al completo, unico assente Artioli, favoritissimo dai pronostici e Sidun ridotto all’osso, privo di Caputo e Capitoli e con Molenda a meno di mezzo servizio perchè stirato al quadricipite destro. Basilico che va in vantaggio dopo 8 minuti: tiro dai 10 metri di Sisti e deviazione in area di Inglesetti che è coraggioso a metterci la testa e toccare di quel tanto la palla da ingannare Di Mauro. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio: angolo dalla sinistra, la palla arriva a Balboni, posizionato appena fuori dall’area di rigore, la sua “punternata” di destro si insacca sotto la traversa. Sul finire di frazione proiezione offensiva del Sidun: Cioffi si gira e tira, Bigoni respinge lateralmente, ma Lecce è bravissimo da posizione defilatissima a ribadire in porta, primo tempo che termina 2-1 per il Basilico. Nella ripresa, al 10’ si materializza il 3-1: tiro di Fornaio ribattuto da Di Mauro, dalla stessa posizione di Lecce, è Inglesetti a centrare il tap-in vincente. Poco dopo lancio di Bigoni, Inglesetti la addomestica magistralmente e apparecchia per l’accorrente Fornaio che fa 4-1. Il Sidun non molla e Cioffi in scivolata da dentro l’area realizza il 2-4 a 5’ dal termine. Il match, però, si chiude con il gol di Spettoli, servito dalla spizzata di testa ancora di Inglesetti, è il 5-2 che sancisce la fine delle ostilità e che fa partire i festeggiamenti del Basilico. Il Bar Nives si classifica al 3° posto assoluto avendo sconfitto, 6-5, il Wilson’s Pub. Il primo tempo finisce 3-3, nella ripresa il gol vittoria lo firma Ivanciuc in mischia.