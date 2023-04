Romondia è il top scorer 2G vince e aspetta i playoff

ferrara 2g

82

guelfo basket

79

FERRARA 2G: Giovinazzo, Romondia 21, Tognon 2, Costanzelli 4, Cattani, Mujakovic 4, Seravalli 5, Yarbanga 8, Ciaroni 5, Verrigni 5, Agusto 20, Fabbri 8. All. Castaldi.

Parziali: 21-22; 43-40; 56-52.

La Duegi chiude la stagione regolare con un successo, il quarto consecutivo, contro Guelfo Basket e si prepara ad affrontare i playoff contro i reggiani di Montecchio. Partita tiratissima quella del Palavigarano, vissuta sul filo dell’equilibrio per 40 minuti, con coach Castaldi che ha ruotato tutti i suoi effettivi a disposizione risparmiando i veterani Verrigni, Costanzelli e Seravalli. Grande prova del giovane Romondia, autore di 21 punti in 20 minuti e sempre più un fattore per la compagine biancazzurra; a ruota capitan Agusto, a referto con un "ventello". In virtù dei risultati del weekend, dicevamo, sarà Montecchio l’avversaria della Duegi, grazie alla vittoria 69-67 su Cmp Global Basket che ha permesso alla formazione reggiana di conservare il sesto posto. Sulla carta un buon accoppiamento per i ragazzi di Castaldi, che sia all’andata che al ritorno hanno dominato le due partite contro i prossimi avversari nella post season che decreterà una promozione in B Interregionale.

j.c.