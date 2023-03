Rugby serie C

Passa Pieve al Trevisani al termine di un match dal doppio volto, con gli ospiti a comandare a piacimento la prima frazione, e il Cus a cercare la disperata rimonta nel secondo tempo. Alla fine il tabellone recita 26-15, con i bianconeri che recriminano sui primi quaranta minuti colmi di errori e con poca battaglia nelle fasi di conquista: il resto lo fa la precisione al piede dei calciatori, con Ferrara che segna tre mete contro le due di Pieve, che vive sullo 0-23 del riposo. Pieve comanda in mischia, centra i pali in serie per il 9-0, poi segna una meta tecnica con giallo annesso e bissa poco prima del duplice fischio. All’intervallo evidentemente nei padroni di casa scatta qualcosa, la profondità della panchina da la giusta scossa, è proprio Stabellini toglie lo sgradevole 0 per i suoi. Il piede cussino oggi non andrà a referto ed anche questo farà come detto la differenza. I bianconeri salgono in cattedra, Boggiani schiaccia dopo una pedatona su palla persa degli avversari e Zingaro riposta sotto ulteriormente i suoi che ci provano ma non incassano nemmeno il bonus difensivo. Pieve legittima la seconda posizione della graduatoria, Ferrara è viva ma in incontri da vertice non si possono regalare intere frazioni.