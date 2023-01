Rugby serie C: Cus autoritario a Pescara E’ un successo nettissimo

Autoritaria prestazione del Cus, che torna dalla lunga e temuta trasferta di Pescara con 5 preziosi punti per la classifica ed il morale. Lo 0-45 finale testimonia di una partita mai in discussione, in cui anzi gli ospiti sprecano forse qualche altra occasione senza per fortuna versare troppi rimpianti. Alla prima azione della partita è il Cus a passare subito, bissando poi al quarto per il parziale lampo di 0-14. Alla fine saranno 7 le segnature dei bianconeri, arrotondate dai cinque centri al piede di Bondoni a sottolineare una differenza tecnica veramente importante. Sugli scudi il pack cussino che ha lasciato le briciole ai padroni di casa ed ha aperto praterie al largo dove dopo due fasi gli abruzzesi scomparivano dal gioco. Lo 0-33 dell’intervallo parla di un match già in cassaforte, nella ripresa altre due segnature del Cus e chi si aspettava una reazione di Pescara rimane deluso: mattatore di giornata il tallonatore Benini autore di una pregevole tripletta, a referto ci vanno Favaro, Borella, Tenani e Fausti per una prestazione veramente di spessore. Da sottolineare ritmo alto e buona concentrazione tenuta per tutta la durata dell’incontro. Ora due settimane di pausa per il Sei Nazioni.