Rugby serie C: Cus contro Pieve Derby al Trevisani

È arrivato finalmente il giorno del derby, quello che Dardani ha segnato da tempo col cerchio rosso, quello che i bianconeri vogliono giocare per dimostrare di non essere quelli dell’andata. Con queste solide premesse alle 14,30 il Cus ospita Pieve al Trevisani: seconda forza del campionato, gli ospiti sono squadra giovane ma con gran qualità e si sono trovati la strada sbarrata solo dalla corazzata Colorno. Ottimo lavoro in settimana per i ferraresi, che devono rinunciare a Squarzoni e lanciano Tani, purtroppo numeri risicati in prima linea ma a leggere la panchina balza all’occhio come Dardani si voglia giocare le carte su tutti gli ottanta minuti. Si rivede difatti la qualità di Giacomo Cavalieri, che siederà inizialmente al fianco di giocatori come Amadio, Zerlottin e Zingaro.

Se per la classifica potrà dire ben poco, possibilità di ripescaggi a parte, il derby odierno varrà molto per l’orgoglio e dalle aspettative della vigilia sarà da seguire con attenzione.