Rugby serie C: Cus molto determinato sfata il tabù di Parma

Sfata il tabù della Rugby Parma un Cus molto determinato ed espugna il bell’impianto ducale per 20-18. Ad un primo tempo di sofferenza pura fa da contraltare una ripresa sprint in cui gli ospiti ribaltano il 13-0 del riposo e chiudono con un grosso brivido finale. Gialloblù padroni della prima frazione dove passano due volte con giocate al largo: la prima vede schiacciare l’ovale in bandierina, la seconda aprirsi un varco tra le maglie bianconere prontamente convertito in meta. Il piede dell’apertura di casa arrotonda per il parziale del riposo. Nella ripresa è tutto un altro Cus, molto più determinato e concreto, anche più attento in difesa. Bastano due folate, Bondoni per assist a Boggiani e Stabellini a chiudere una spinta da touch, per ribaltare il punteggio. Parma spende qualche fallo di troppo e l’educato piede di Bondoni lo punisce per il 13-20 di seconda frazione. Ultimi giri di lancette al cardiopalma, ma Ferrara può fare festa e ora è a meno due dal terzo posto.