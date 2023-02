Rugby serie C: Cus, successo pesante nella ripresa con Fano

Importante vittoria del Cus, che incrementa il ritmo nella ripresa e ha la meglio su Fano per 40-18. Partita più complicata di quello che non dica il finale per Bondoni e compagni, che hanno sofferto in alcune fasi la fisicità degli ospiti e qualche buona individualità, poi il livello tecnico del gruppo è uscito scavando divario importante. All’intervallo padroni di casa avanti 14-13. Nella ripresa Scanavacca dalla panchina entra e dà ritmo al gioco: Bondoni sfrutta la giocata del positivo Galliani, quindi Amodio entra e timbra subito con una bella sgroppata. 28-13 partita chiusa e bonus offensivo in ghiaccio.