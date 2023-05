Rugby serie C: Cus travolgente contro Fano

Grande prova del Cus, che torna vittorioso dalla temuta trasferta di Fano con un perentorio 6-44. Ferraresi bravi ed ordinati a sopperire alle diverse defezioni della vigilia ed a reggere l’urto davanti dei padroni di casa. Tenani e Di Bella si sacrificano in spinta e dopo l’iniziale equilibrio iniziale ad opera dei calciatori è il Cus che inizia a siglare in serie: saranno tre le mete ospiti all’intervallo, parziale in totale controllo, con a referto Galliani e Namari, autore di una doppietta. Nella ripresa monologo bianconero, nemmeno le briciole si marchigiani che soffrono la qualità dei cambi ospiti e capitolano definitivamente: soddisfazione per Susa alla prima meta dopo il ritorno in bianconero, tra i migliori insieme a Storti.

Amadio, Cavalieri, unitamente all’immancabile segnatura di Bondoni chiudono i conti per una partita decisamente ben giocata. Domenica ultima di campionato a Ferrara, dove arriva Noceto per una festa della palla ovale che coinvolgerà tutte le categorie del Cus.