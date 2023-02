Rugby serie C: il Cus chiude l’andata con un colpo a Noceto

Chiude al meglio il girone di andata il Cus, che nell’anticipo dell’ora di pranzo gioca con autorità ed espugna meritatamente, 18-12 il finale, il campo di Noceto.

Partita che gli ospiti conducono dall’inizio con bel piglio, sempre avanti al cospetto di una formazione scorbutica che in casa ha reso la vita difficile a tutti. Quel che ha più impressionato di questo Cus è stata la capacità di gestione e la freddezza nel condurre in porto la fasi calde del match. Zerlottin segna in avvio con una bella marcatura al largo, il centro di Bondoni per la trasformazione tiene sopra gli ospiti anche dopo la risposta dei parmensi. Poi ancora doppio piede di Bondoni (5-13) a punire l’indisciplina gialloblù ed il timbro di Lazzari per il più 13 dell’intervallo. Nella ripresa poche emozioni, vento e condizioni meteo non agevolano il gioco alla mano e il Cus è bravo a controllare gli sforzi dei padroni di casa, che segnano la seconda meta ma non impensieriscono mai davvero per la vittoria. Missione compiuta, ora si approcciano i primi impegni del ritorno, Pieve in primis, con maggiore consapevolezza.