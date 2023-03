Rugby serie C: risultato mai in discussione, il Cus ko nettamente a Colorno

Finisce 50-20 per il Colorno la sfida che ha visto opposte la lanciatissima, nonché imbattuta capolista, ed il Cus Ferrara. Nell’analisi post partita un divario pesante dato da una compagine, quella parmense, costruita per salire in B ed essere trampolino di lancio come squadra cadetta dei giovani prima della massima serie. Risultato mai in discussione, con i padroni di casa superiori in ogni fase, dove oltre alla superiorità fisica che consente le prime due mete in spinta, aggiunge un tasso tecnico della linea veloce che nessuno in C può vantare. Nonostante ciò i bianconeri non hanno demeritato, hanno accettato la sfida e talvolta la contesa si è scaldata; alla fine sarà Colorno a chiudere in inferiorità per un rosso a dieci dal termine, Ferrara prova l’accelerazione ma ormai i giochi erano fatti.