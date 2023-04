Sabato c’è Perugia-Cosenza

A cinque giornate dalla fine del campionato di serie B, la corsa salvezza è un grande rebus. Questo turno non ha riservato sorprese clamorose, coi due pareggi negli scontri diretti di Cosenza e Ferrara che potevano cambiare l’inerzia della lotta per non retrocedere e invece lasciano la situazione sostanzialmente invariata. Nella zona calda della classifica, il risultato più significativo è la vittoria del Venezia contro il Palermo. Al Penzo è finita 3-2 per i lagunari, che sono andati subito sotto ma poi hanno ribaltato la situazione con Johnsen, Pohjanpalo e Tessman conquistando tre punti d’oro. In questo momento il Venezia ha 39 punti e sarebbe salvo. Ma attenzione, perché a 37 punti ci sono Cittadella e Cosenza, che ieri si sono divise la posta in palio al Marulla. In Calabria è finita 1-1 – curiosamente lo stesso risultato maturato al Tombolato nel match di andata –, con botta e risposta tra D’Urso e Antonucci. Una delle due disputerebbe i playout assieme al Perugia, che come da pronostico ha perso 2-0 sul campo del Genoa rimediando la terza sconfitta nel giro di 10 giorni. La squadra di Castori – che nel prossimo turno ospiterà il Cosenza in uno scontro diretto fondamentale – adesso ha un solo punto di vantaggio sulla Spal. Sabato prossimo per i biancazzurri si profila un turno in salita, ma nel derby di Modena l’imperativo è non perdere per poi giocarsi il tutto per tutto il 30 aprile al Mazza contro il Grifo. Il pareggio contro la squadra di Oddo ha mantenuto intatte pure le speranze del Brescia, che si trova a sole due lunghezze dai playout. Infine, resta teoricamente in corsa – seppur con possibilità ridotte ai minimi termini – anche il Benevento. Il nuovo allenatore Agostinelli ha debuttato pareggiando 1-1 con la Reggina, raggiunta in extremis dal gol di Ciano.