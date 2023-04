Sabato in corsia per la Ferrarese

Sabato 22 saranno impegnati il team di categoria A e quello paralimpico dell’ASD La Ferrarese di bocce.

Riparte quindi in grande stile la stagione in corsia per le formazioni di casa nostra.

Parte sabato 22 aprile alle 14.30, con l’incontro casalingo contro la Canova Budrio, l’avventura del Femet Team 1, formazione di categoria A dell’ASD La Ferrarese impegnata nel campionato italiano a squadre di bocce, specialità raffa, di 1^ categoria.

Il C.T. Riccardo Campion potrà contare su una rosa competitiva, formata da Andrea Vendemiati, Andrea Pirani, Andrea Mazzoni e dai nuovi acquisti biancoazzurri, i sammarinesi Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni. Gli ospiti hanno a disposizione atleti esperti come Fabio Cedrini, Massimo Cedrini, Maurizio Zanotti e Fabrizio Mascagni.

A completare il girone regionale c’è un’altra formazione bolognese, la favorita Baldini STM, forte di Luca Capeti, Luca Nadini, Claudio Crotti, Nicola Franceschi, Daniele Droghetti, Sovente Losi e Luca Bonazzi, con Paolo Corradin nell’inedito ruolo di C.T.

Nella stessa giornata inizierà il percorso tricolore della squadra paralimpica DIR, la Quisisana A.S.D. La Ferrarese, impegnata negli spareggi regionali validi per l’accesso alle finali nazionali che si terranno a Roma dal 26 al 28 maggio.

Agli ordini di C.T. Bergamini ci saranno il capitano Mario Maggi e gli atleti Marco Pareschi, Gianluca Cavicchi, Luca Gamberini, Andrea Di Fabio e Giulio Damigiano.

La Quisisana esordirà alle 9 a Modena contro la Polisportiva Modena Est.

Nella foto gli atleti Andrea Mazzoni, il D.S. Mauro Guidetti, il presidente Davide Fiorini e gli atleti Jacopo Frisoni e Enrico Dall’Olmo per il Femet Team 1.

re. fe.