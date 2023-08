Sabato prossimo torna la camminata nel Bosco della Panfilia

Sabato prossimo alle ore 17,30 si terrà a Sant’Agostino la 14ma Camminata del Bosco Panfilia, 8,2 km da disputarsi quasi tutti all’interno del Bosco Panfilia, luogo di rara bellezza naturalistica. Verrà preceduta alle 16,30 da una minicamminata per le scuole materne e alle 17 da una gara per ragazzie. La manifestazione è organizzata dagli Amici del Podismo di Sant’Agostino con la collaborazione della Adt, organizzatrice nella prima decade di settembre della rinomata

Sagra del Tartufo.

Il giorno successivo, 3 settembre, la Asd Sancarlese Ciclismo organizzerà nel Parco del ristorante “I Durandi” a San Carlo, con la collaborazione del 100 Cycling team, la prima edizione della gara di Mtb per tesserati Fci per atleti giovanissimi tra i 6 e i 12 anni. Partenza alle 9,30 in un percorso naturalistico.

La Asd Sancarlese proprio quest’anno compie 76 anni di attività ciclistica, da alcuni anni imperniata su attività giovanile su strada e su MTB. Tre suoi atleti, pochi anni or sono nelle sue file, attualmente corrono tra i professionisti: Donegà Matteo è azzurro su pista, Aleotti Giovanni corre nella Bora e Petrelli Gabriele nel Team Emiliano.

Entrambe le manifestazioni si avvalgono del Patrocinio dell’amministrazione comunale di Terre del Reno e del contributo di vari sponsor locali.