Sacchetti: "Tramec pericolosa, siamo pronti"

di Mauro Paterlini

Un suo post sui social, all’indomani della scomparsa del Kleb dal panorama della serie A2, aveva colpito tanti. Perchè anche a distanza di tredici anni dalla sua ultima partita in maglia Carife (Biella, maggio 2010), Brian Sacchetti non ha dimenticato le quattro stagioni all’ombra del Castello Estense, tra vittorie (tante) e delusioni (fortunatamente poche).

"Mi sono sentito di scrivere quelle parole – racconta il figlio d’arte oggi a Treviglio – perchè in un attimo mi sono venute alla mente le tante partite giocate con la maglia di Ferrara e ho pensato alle tante persone e ai tifosi che ruotano intorno al basket estense. Ho provato ad immaginare cosa si prova, una situazione triste che non dovrebbe accadere ma che purtroppo nel basket non è più così rara. Ma sono certo che dove c’è passione si può ripartire, come è accaduto nel 2011".

Sacchetti che tra l’altro non è mai venuto a giocare da ex contro Ferrara...

"Proprio così, non è mai capitato. Per cui tornate in fretta, perchè io non so quanti anni posso ancora tenere botta (ride, ndr)...".

Nel frattempo domenica siete a Cento, dove avete già perso un match in Coppa...

"La ricordo bene quella gara, che loro furono bravi a indirizzare subito dalla loro parte, come fanno spesso ed è accaduto anche in Coppa contro Cantù, ma nella ripresa la ribaltammo e andammo avanti noi. Ricordo che si fece male Marini in un momento chiave, ma fu una gara punto a punto che dimostrò che Cento non si trova lì per caso. Sono organizzati, ben allenati e con grande entusiasmo e tifo, soprattutto in casa".

Tomassini e Marini, forse i due esterni italiani più forti del campionato?

"Ci può stare. Giovanni lo conosco, abbiamo giocato assieme a Verona ed è un ottimo giocatore, nonchè un ragazzo d’oro. Sta dimostrando grandissima qualità e continuità, anche partendo dalla panchina. Per Cento è sicuramente la pedina che determina di più, mentre Marini ha un talento tecnico e fisico incredibile, che gli permette di trascinare la squadra a volte anche da solo".

Esperienza, qualità, stazza e profondità della panchina: Treviglio non può davvero nascondersi quest’anno. Giusto?

"Obiettivamente siamo una squadra importante, sarebbe ipocrita dire che non abbiamo i favori del pronostico. A tratti abbiamo fatto vedere belle cose, questa formula ci permette di iniziare la seconda fase con sei punti e vogliamo cogliere l’occasione. L’esperienza in squadra è tanta, ma sappiamo che in A2 ogni partita è una battaglia. Ci faremo trovare pronti".