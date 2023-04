Salvezza diretta o playout L’Ariosto si gioca tutto

Affrontare una sfida improba, con la consapevolezza di dover tentare il tutto per tutto per strappare punti preziosi e contestualmente sperare in un passo falso da parte di Casalgrande. E’ articolata ma non impossibile, la missione della Securfox per scongiurare il prolungamento della stagione con i play out. Le ragazze di coach Carlos Britos - che ha ufficializzato in settimana la separazione dalla guida della società ferrarese al termine della stagione - si presentano senza defezioni nella “tana” della capolista, e già certa del primato, Jomi Salerno. Per le campane un “test match” con punti in palio che anticipa una post season che la vede - come da tradizione recente - favorita per la conquista del tricolore: dall’altra parte una Ferrara confortata dalla vittoria interna contro Mestrino, ma allo stesso tempo appesantita dal rimpianto di aver seminato per strada varie occasioni per chiudere anticipatamente il discorso salvezza.

Nel match di andata Salerno, trascinata da una super Manojlovic, espugnò nettamente il “Pala Boschetto” con il punteggio di 36-21. Questa l’analisi di Carlos Britos: "Non è stata una settimana qualsiasi, e i ricordi e le emozioni hanno contraddistinto anche il lavoro quotidiano in palestra. Ora è tempo di pensare alla sfida con Salerno: un match, già di per sè improbo che tuttavia ci potrebbe dare una chance di concludere con la salvezza anticipata la stagione. Salerno è una selezione costruita per vincere completa, ricca ed abbondante in ogni reparto. Se sapremo ragionare un possesso per volta, potremmo avere una chance di ritagliarci un pomeriggio storico".