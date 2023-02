Salvezza e rinnovo, la nuova sfida di Oddo

di Mauro Paterlini

FERRARA

Erano circa le 14, quando Massimo Oddo ha varcato per la prima volta la soglia del centro sportivo "Gibì Fabbri" da allenatre della Spal. L’ex azzurro approda a Ferrara dopo una trattativa lampo con tre collaboratori, alcuni molto celebri. Si tratta di Marcello Donatelli (vice allenatore), Stefano Fiore (collaboratore tecnico) e Luca Guerra (preparatore atletico). Ovviamente il nome più noto ai tifosi è quello di Fiore, ex calciatore tra le altre di Lazio e Nazionale, che aveva già seguito Oddo in molte delle sue precedenti avventure.

Dunque, si ricomincia da capo, con una missione salvezza stringente, senza troppe disquisizioni tattiche o di modulo. Oddo sa che gli verrà chiesto molto pragmatismo, per portare in salvo una barca che in questo momento è avviata alla deriva. Di come probabilmente intenderà giocare il neo tecnico spallino, e sulle scelte di uomini che con De Rossi erano finiti ai margini, ne parliamo nella pagina accanto, certo un dato importante è anche la voglia di rivincita dell’ex giocatore della Lazio. Proprio così, perchè la sua carriera da allenatore è cominciata col botto con la promozione in serie A allenando la squadra della sua città, il meglio che uno può sognare, poi esperienze con alti e bassi, a volte terminate con esoneri.

Ecco perchè Ferrara per il tecnico abruzzese significa tanto, ben oltre il rinnovo in caso di salvezza, previsto dal contratto appena siglato. Ieri primo giorno di lavoro, con il dg Gazzoli e il ds Lupo a bordo campo, in attesa oggi dell’arrivo in Italia del patron Joe Tacopina. Con lui il nuovo tecnico verrà presentato alla stampa presumibilmente giovedì, a 48 ore dal match di sabato al Mazza contro il Como. Ma chi è Massimo Oddo e cosa ha fatto nella sua carriera nel mondo del pallone?

Per i pochi, pochissimi che non lo ricordano, Oddo ha 47 anni ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, per poi esordire tra i professionisti con la maglia del Fiorenzuola in Serie C1 nel 1995. Nella stagione 19981999 vive la sua prima esperienza in cadetteria con il Monza, mentre il 30 settembre 2000 debutta nel Campionato di Serie A tra le fila dell’Hellas Verona. Nel 2002 si trasferisce alla Lazio dove gioca per cinque stagioni, nel corso delle quali fa il suo esordio sia in Champions League che in Coppa UEFA e vince una Coppa Italia nel 20032004.

Dopo più di 170 presenze e 17 reti con la maglia biancoceleste, passa al Milan, con cui è protagonista della vittoria della Champions League nel 2007 nella finale di Atene giocata contro il Liverpool. Nello stesso anno in rossonero alza anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, mentre nel 2011, alla sua ultima stagione con il Milan, conquista Scudetto e Supercoppa Italiana. Debutta in Nazionale nell’amichevole dell’agosto 2002 contro la Slovenia, ritagliandosi negli anni seguenti un ruolo sempre più da protagonista con la maglia Azzurra, che lo ha portato ad alzare la storica Coppa del Mondo nel 2006. Nel 2012 si ritira dal calcio giocato per puntare sulla carriera di allenatore. Ora la tappa Ferrara, che tutti si augurano non sia solo una fugace apparizione...