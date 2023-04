Salvezza in cassaforte in serie C per il Cus Tennis Salvi Battuta Viserba con un netto 5-1

Il Cus tennis-Salvi batte per 5-1 il Tennis club Viserba ed ottiene ad una giornata dal termine la tanto sospirata salvezza matematica nel campionato di serie C. Sui campi di casa la squadra si è imposta in 3 singolari su 4; Filippo Faggioli ha vinto 6061 contro Alessandro Manco, giocando una partita pressoché perfetta, senza alcuna sbavatura, mentre Filippo Fracassi non è riuscito a trovare le giuste misure contro Pietro Vagnini, perdendo 6462. Andrea D’Antona ed Edoardo Petrucci hanno stabilito il momentaneo 3-1, sconfiggendo rispettivamente i due romagnoli Federico Manfredi per 6362 e Jacopo Montoneri 6360. Nei due doppi disputati, la coppia Petrucci e Filippo Zattoni ha vinto 6461 contro Manfredi-Manco, mentre D’Antona e Faggioli hanno avuto la meglio su Cortesi-Vagnini.