Sankare, il fenomeno pescato dal Senegal

Un vero e proprio crack è sbarcato dal Senegal nel mondo Vis Ferrara. E grande merito per averlo scovato va alla società del presidente Filippo Bertelli, oltre che al responsabile tecnico del settore giovanile Lorenzo Santi, volato personalmente a novembre in Africa per portarsi con sé Assane Sankare, giovanissimo classe 2007 che sta letteralmente dominando il campionato di Under 17 Eccellenza ed è già aggregato anche al gruppo Under 19. Per lui, 205 cm di altezza ma esterno di ruolo, numeri pazzeschi coi pari età dell’Under 17 dove in 13 partite disputate viaggia a 30.7 punti di media con un season high di 40, mentre da "fuoriquota" in Under 19 segna 12.4 punti a gara. "Possiede un fisico clamoroso, ha un’elasticità che gli permette di schiacciare in qualsiasi situazione – commenta il responsabile tecnico Lorenzo Santi – sia da ricezione che in penetrazione. Ha un’apertura di braccia intorno ai 2,20 metri e anche a livello difensivo è un prospetto super interessante, perché sporca tutte le linee di passaggio ed è rapido a rubare palloni. Deve migliorare sul tiro da fuori, ci stiamo lavorando tanto e nell’ultima partita ha pure fatto canestro, ma va ancora troppo a corrente alternata. Essendo molto più alto degli avversari è più esposto a perdere palloni nel ball handling. Le sue caratteristiche principali sono la velocità e l’esplosività, oltre a un ottimo tiro dalla media".

Per Assane, senegalese di Kaour, il basket è stata una rivelazione, come racconta lui stesso nelle parole con cui la Vis lo ha presentato sui propri social un paio di mesi fa: "Ho giocato a calcio con i miei amici fino a quando avevo circa 12 anni. Sono sempre stato un tifoso di calcio in Senegal, è qualcosa di speciale per la nostra nazione. Un giorno il mio allenatore ha proposto a mia madre di iscrivermi per iniziare a giocare a basket ed è stato lì, nel 2019, che è iniziato tutto. I miei genitori sono stati i primi a spingermi in questo nuovo percorso, mia madre voleva che giocassi a basket più di ogni altra cosa, lei credeva in me ed è stato allora che ho deciso di continuare su questa strada. Mi sono innamorato di questo sport, sono venuto a Ferrara con il desiderio di crescere il più possibile, e la Vis mi ha accolto in maniera fantastica. Mi sto trovando molto bene in questo ambiente, con i miei compagni e con la società".

Un prospetto già visionato dalle migliori formazioni giovanili d’Europa ma che la Vis vuole tenersi stretto anche in ottica futura, nel caso in cui si aprissero orizzonti interessanti per una collaborazione diretta col nuovo sodalizio a cui si sta lavorando da settimane per la ripartenza del basket cittadino. Intanto, la società del patron Bertelli si gode un canale privilegiato verso l’Africa grazie all’accordo con Matteo Comellini, agente tra gli altri di Valerio Mazzola e Luca Campani.

Jacopo Cavallini