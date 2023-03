Sant’Agostino agguanta il pareggio a San Marino

Victor S. Marino

2

S. Agostino

2

VICTOR S. MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Arlotti, Morelli, Marra (35’ st Rivi), Ambrosini, Tiraferri (1’ st Mengucci). A disposizione: Forti, Giorgi, Cenni, Pasquinelli, Mazzavillani, Manuelli, Menini. All.: Cassani.

S. AGOSTINO: Costantino, Ferrari, Novi, Guerzoni, Fiorini, Ribello, Correggiari (30’ st Pinca), Iazzetta, Gherlinzoni, Gessoni (15’ st Di Domenico), Lenzi. A disposizione: Bianconi, Pasini, Malservisi, Lodi, Govoni, Baglietti. All.: Zambrini.

Arbitro: Bissolo di Legnago.

Reti: 26’ pt rig. Fiorini (S), 38’ pt Arlotti (V), 11’ st Morelli (V), 26’ st Gherlinzoni (S).

Note: ammoniti: De Queiroz (V), Ferrari (S), Ribello (S).

Termina in parità, con due reti per parte, la partita tra Victor San Marino e Sant’Agostino. Partita ricca di emozioni, giocata ad alta intensità. Nella prima parte sono i padroni di casa a sviluppare un maggiore possesso palla che però non si concretizza. Il Sant’Agostino si dimostra ben organizzato e appena può cerca di sfruttare le ripartenze concesse. Al minuto 26’ il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore della squadra ospite a seguito di un fallo commesso da De Queiroz su Gherlinzoni. Sul dischetto si presenta Fiorini che realizza regalando il vantaggio ai suoi. I padroni di casa non demordono e vanno subito alla ricerca del pareggio. Al minuto 38’ Arlotti viene servito al limite dell’are, sistema la sfera e lascia partire una conclusione che s’infila dove il portiere ospite nulla può. Termina quindi la prima frazione con le squadre che rientrano negli spogliatoi per l’intervallo. Si riprende per il secondo tempo ed è ancora il Victor a spingere maggiormente. Passano 11’ è arriva il vantaggio: Ambrosini sulla sinistra spinge e crossa dal fondo, palla dietro a servire l’accorrente Morelli che calcia a rete e realizza. Gli ospiti cercano di compattarsi e trovano il pareggio al 26’: Gramellini serve all’indietro il portiere, il suo passaggio però è debole e facile preda di Gherlinsoni che recupera palla, salta Pazzini e deposita la palla oltre la linea di porta. Si interrompe quindi a nove vittorie consecutive la striscia positiva del Victor, esattamente come successo durante il girone di andata. Nonostante il pareggio i punti di distacco sulla seconda in classifica rimangono comunque nove. L’avversario del prossimo turno sarà il Diegaro.