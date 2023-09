Sant’Agostino, Brito agguanta il pareggio

Tropical Coriano

S. Agostino

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Guidi (36’ st Bartoli), Bandieri (48’ st Tiraferri), Vagnarelli, Anastasi, Rossi, Fabbri (36’ st D’Orsi), Enchisi, Nisi, Russo (42’ st Tamagnini), Serafini. A disposizione: M. Vico, N. Vico, Notaro, Zanni, Scarponi. All.: Scardovi.

S. AGOSTINO: Costantino, Correggiari, Roda, Fiorini, Iazzetta, Gasparetto, Lenzi, Schiavon (34’ st Giovanardi), Brito, Lodi (43’ pt Guerzoni), Gherlinzoni (32’ st Gilli). A disposizione: Piazzi, Pansini, Malservisi, Vitiello, Covezzi, Bandiera. All.: Cavallari.

Arbitro: Maselli di Bologna.

Reti: 11’ pt Russo (T), 16’ st Brito (S).

Note: ammoniti: Nisi (T), Fiorini (S), Iazzetta (S).

Torna in campo l’Eccellenza e la prima giornata del girone B mette di fronte Tropical Coriano e Sant’Agostino. Pronti via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio all’11’: sugli sviluppi di una punizione Vagnarelli prende pala al limite, lancio a tagliare il campo sulla sinistra per Dante Rossi, che fa la sponda sul secondo palo dove è appostato Russo, il quale appoggia facilmente in rete. Il Sant’Agostino incassa il colpo e al 26’ Brito entra in area riminese, prova a liberarsi di Guidi e Anastasi portandosi la palla sul mancino e conclude verso la porta, dove Bianchini blocca. I locali provano a chiudere l’incontro nella prima frazione con il contropiede di Nisi a 37’. Il 9 del Tropical tocca al centro per Fabbri, velo di quest’ultimo per Serafini che controlla e spara dal limite: conclusione imprecisa. Nella ripresa serve il tocco di un ex Spal per riequilibrare i conti. Al 48’ Schiavon batte l’angolo dalla sinistra e trova l’inserimento di Brito che non impatta la sfera di un soffio a due passi da Bianchini. È il 55’ quando il Tropical va vicinissimo al raddoppio: punizione da sinistra di Vagnarelli, il pallone viene toccato e finisce sul secondo palo dove Anastasi rimette in mezzo di testa e Fabbri, per una questione di millimetri, non arriva a toccare la sfera. Al 61’ ecco il pareggio degli ospiti. Lenzi si guadagna con caparbietà la sfera sull’out di destra, vince contrasto e rimpallo con Bandieri, tocca verso il centro dove arriva Brito che di destro fa 1-1.