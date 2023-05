Sant’Agostino festeggia Vittoria e salvezza diretta

sant’agostino

2

sanpaimola

1

: Costantino, Ferrari (61’ Rubbi), Novi, Daniel (82’ Pinca), Fiorini, Marcolini, Correggiari (61’ Di Domenico), Iazzetta, Gherlinzoni, Guerzoni (84’ Malservisi), Lenzi. A disposizione: Bianconi, Ribello, Pansini, Gessoni, Baglietti. All. Zambrini

SAMPAIMOLA: Baldani, Landini, Raffuzzi (61’ Viola) Derjai, Raccagni, Succi, Turrini (61’ Graci), Gasparri (50’ Carbone), Bonavita, Alessandrini, Fisconi (82’ Venturoli). A diposizione: Lofiego, Brighi, Mazza, Scala, Viola, Rossi, Venturoli. All.: Orecchia

Arbitro: Filippo Dumea Cosmin della sezione di Bologna

Marcatori: 17’ p.t. Daniel (SA), 70’ s.t. Bonavita (S), 76’ s.t. Guerzoni (SA)

Note: ammoniti Fiorini, Guerzoni, Derjai e Alessandrini.

Il Sant’Agostino vince e conquista la salvezza. Al ‘R. Caselli’ ultima del campionato di eccellenza, i ramarri conquistano tre punti importanti, in quanto con la sconfitta temporanea del Classe, possono festeggiare la conferma nella categoria senza playout. La prima occasione della partita è del Sant’Agostino, al 5’ Correggiari di testa nell’area piccola con la palla che termina di poco fuori. I padroni di casa sbloccano la gara. Al 17’ azione di Gherlinzoni che supera un paio di avversari, appoggia fuori area a Daniel che si libera di un avversario e rasoterra che supera Baldani per il vantaggio dei ramarri. Nella ripresa al 60’ Gherlinzoni ad un soffio dal doppio vantaggio, conclusione in area che termina alto. Il Sampaimola ci prova con alcune occasioni in ripartenza e trova la rete del pareggio al 70’ su azione di Bonavita che realizza. La risposta del Sant’Agostino non si fa attendere e poco dopo si riporta in vantaggio. Al 76’ su lancio lungo Daniel controlla in area e conclusione che termina sul palo, sulla ribattuta irrompe Guerzoni che realizza la seconda rete. A questo punto l’inerzia della gara è a favore dei padroni di casa, che potrebbero segnare il terzo gol nel finale su azione di Lenzi per Gherlinzoni che non concretizza. Al triplice fischio finale grande festa con i giocatori sotto la tribuna dai tifosi per festeggiare la permanenza in Eccellenza.

Mario Tosatti