Sant’Agostino in salvo

Vigilia di play out tormentata per il Sant’Agostino. Sui ramarri pendeva la spada di Damocle del ricorso presentato dal Classe, che aveva perso con il Diegaro, ma la formazione romagnola aveva commesso un errore tecnico, cioè aveva fatto 6 sostituzioni nel corso dei 90 minuti invece delle 5 consentite dal regolamento. C’era il rischio del 3-0 a tavolino da parte del giudice sportivo, con la conseguenza di giocare lo spareggio play out quando questa eventualità era stata scongiurata sul campo. Ieri c’è stato il colpo di scena: il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Classe in quanto non è stato presentato nei tempi previsti.

Quindi per ora è omologato il successo il risultato della partita tra Classe e Diegaro. Per ora, perché il ricorso non era completo, quello spedito era quello preliminare e incompleto, ma il Classe ha tempo fino a mezzanotte di ieri per correggere il tiro. Per adesso non ci sono segnali che intenda farlo, ma non si sa mai.

Il presidente del Crer, Alberici, ieri ha informato il Sant’Agostino di aspettare a stappare lo spumante per evitare delusioni. A Sant’Agostino sono tutti con il fiato sospeso: "Spero che giustizia sia fatta – afferma il presidente ramarro Bruno Lenzi – al triplice fischio dell’arbitro domenica, dopo la splendida vittoria con il Sanpaimola e la concomitante sconfitta del Classe siamo stati mezz’ora in campo a festeggiare, poi è arrivata la doccia gelata, la festa è stata guastata da una beffa colossale".

I ramarri nonostante le condizioni atmosferiche si stanno allenando tutti i giorni per farsi trovare pronti nel caso si renda necessario tornare in campo. E aggiunge: "Ci siamo guadagnati la salvezza sul campo, con lealtà e correttezza e ce la riprenderemo senza se e senza ma. Lotteremo contro questa ingiustizia dentro e fuori dal campo fino all’ultimo respiro e con ogni mezzo. Ma se domenica saremo chiamati a scendere in campo nei play out i ragazzi dovranno metabolizzare la rabbia e lo sconforto di questi momenti in furore agonistico moltiplicato dalla coscienza della ingiustizia subita e noi tifosi ramarri, i nostri tesserati e le loro famiglie, dovremo moltiplicare i cori e gli incitamenti per spingere il cuore ramarro al di là dell’ostacolo. È grande l’amarezza e il senso di ribellione, perché una salvezza diretta ottenuta sul campo dopo tanti mesi di sofferenza e frutti di un duro lavoro da parte di tutti di rischia di essere vanificata".

Franco Vanini