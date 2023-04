Sant’Agostino incassa tre punti di rigore

sant’agostino

1

futball cava ronco

0

SANT’AGOSTINO: Costantino, Pansini (80’ Daniel), Rubbi, Lodi, Fiorini, Marcolini, Correggiari, Iazzetta, Gherliznoni, Gessoni (68’ Di Domenico), Lenzi (60’ Guerzoni). A disposizione: Bianconi, Ferrari, Ribello, Malservisi, Guerzoni, Govoni, Baglietti. All. Zambrini

FUTBALL CAVA RONCO: Alpi, Bellavista, Samore, Rabiti (62’ Fornaciari), Fantinelli, Pascucci, Parlanti (54’ Bacchilega), Stucchi, Grazhdani (46’ Guibre), Casadei (60’ Yoada) , Martoni (54’ Corzani). A disposizione: Sango, Poggi, Ravaioli. All.: Muccioli

Arbitro: Limonta Fabio della sezione di Lecco

Marcatori: 2’ p.t. rig. Fiorini (SA)

Note: espulso al 53’ Stucchi (FCR), ammoniti 48’ s.t. Martoni (FCR), 65’ Iazzetta (SA), 72’ Correggiari (SA) Sant’Agostino

Un Sant’Agostino di rigore conquista tre punti pesanti per sperare ancora nella salvezza diretta. Al ‘R. Caselli’ trentaseiesima partita del campionato di eccellenza, che ha avuto come cornice in campo la presenza dei giovanissimi del settore giovanile, oltre una cospicua presenza di pubblico e famiglie, che hanno gremito la tribuna. La partita si sblocca subito a favore dei padroni di casa dopo un minuto di gioco. Azione in area di Lodi con intervento di Bellavista, giudicato falloso dal direttore di gara e sanzionato con il calcio di rigore. Sul dischetto Fiorini che spiazza Alpi. Al 3’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo degli ospiti, respinta decisiva di Costantino che evita il pareggio. Ancora il Sant’Agostino pericoloso all’11’ lancio di Gessoni per Gherlinzoni in area, conclusione da posizione defilata respinta dal portiere ospite. Al 31’ ci prova il Ronco su azione di ripartenza, Stucchi per Grazhdani che calcia altro sopra la traversa. Al 45’ azione in area di Gherlinzoni, supera un paio di avversari, conclusione parata da Alpi. Nella ripresa al 53’ la formazione ospite rimane in dieci per l’espulsione di Stucchi. Al 61’ pericolosi gli ospiti, discesa sulla fascia destra di Bellavista azione solitaria in area, conclusione respinta in calcio d’angolo da Costantino. Al 79’ il Sant’Agostino vicino al raddoppio, punizione di Lodi palla per Guerzoni, tiro che termina fuori di poco. All’88’ altra occasione per i ramarri, conclusione di Lodi, su respinta di Alpi altro tiro di Gherlinzoni, nuovamente respinto.

Mario Tosatti