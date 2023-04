Sant’Agostino, operazione sorpasso Masi Torello troppo discontinuo

Guerriero di nome, ma non di fatto. Domenica al debutto in panchina la sua Comacchiese è capitolata per l’ennesima volta, naufragio casalingo ad opera del Tropical Coriano. E’ il nuovo allenatore scelto dalla società per traghettare la squadra nelle ultime residue partite in Eccellenza e preparare il terreno per il prossimo campionato e probabilmente ancora con lui in panca.

La settimana scorsa si è consumato il divorzio con Oscar Cavallari: l’allenatore della promozione aveva avvisato il club che non sarebbe rimasto nemmeno in caso di salvezza. Alla prima in panchina Michele Guerriero, allenatore uscente della juniores, ha dato ampio spazio alla linea verde, rimediando un tris al passivo, ma va detto che la Comacchiese ha giocato in doppia inferiorità numerica per l’espulsione di Alberi e Albonetti.

A Forlì il Masi Torello Voghiera si è visto esibire la manita dal Cava Ronco, formazione che proprio contro i tricolori aveva in panchina il nuovo allenatore Brunelli. Il risultato potrebbe far pensare a un dominio romagnolo, in realtà la gara è stata equilibrata nel primo tempo, con i ferraresi in evidenza con il solito Cazzadore, per poi cedere nella ripresa.

Il ventunesimo gol di Cazzadore è l’unica soddisfazione per la dirigenza, cui evidentemente non è stata altrettanto efficace la cura del nuovo allenatore Rudy Brunelli, alla seconda stagionale, subentrato a Sergio Rambaldi e che aveva esordito con i tre punti mercoledì scorso con il Sanpaimola. Ha salvato l’onore sportivo settimanale il Sant’Agostino, che ha espugnato Diegaro con un super Gherlinzoni.

Tre punti che consentono ai ramarri di scavalcare il Classe, che ha perso a Bentivoglio. Non è però ancora fuori pericolo. Per evitare la lotteria dei play out, che prevede uno spareggio in partita unica in casa della meglio classificata, tutto dipende dal rendimento nelle ultime tre partite: domenica 16 in casa con il Cava Ronco, il 30 a Comacchio e il 7 maggio in casa con il Sanpaimola.

"La speranza – dice il presidente Bruno Lenzi – è andare al mare il 14 maggio non per i play, out ma in gita". Riguardo al colpaccio a Diegaro, che ha interrotto un lungo digiuno di vittorie, il massimo dirigente dice che "sono tre punti che fanno ben sperare.

Dopo la doppietta di Gherlinzoni ci siamo difesi con ordine, ma il Diegaro non è stato a guardare, soprattutto nel secondo tempo. Globalmente i tre punti ci stanno. E’ stato un turno decisamente favorevole, ha perso anche l’altra rivale, la Valsanterno, che dovrebbe spareggiare con il Masi Torello Voghiera se il campionato finisse oggi e noi con il Classe".

Franco Vanini