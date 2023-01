Sant’Agostino rimaneggiato in casa col Russi

Recuperi ad alto tasso di pericolosità per Sant’Agostino (in casa) e Comacchiese (fuori), che se la vedranno (ore 14.30) rispettivamente con Russi e San Marino. I ramarri sono in emergenza, per l’indisponibilità di Savino (rottura del legamento crociato nel derby con la Comacchiese, per lui campionato finito), Marcolini (il leader della difesa si è strappato con il Pietracuta, starà fuori per cinque partite), oltre agli squalificati Fiorini, Ribello, Correggiari e il nuovo acquisto Lodi. Il Russi è una squadra temibile, terza forza del campionato; già all’andata aveva fatto capire di avere le idee chiare per tentare il ritorno in Serie D, infliggendo un sonoro 4-1 ai ramarri. "E’ una squadra fortissima in tutti i reparti – dice il direttore sportivo Marco Marani – a cominciare dal capo cannoniere Salomone, ma anche Saporetti e Garavini, per limitarmi ad alcuni esempi. Sarà dura, in una situazione così complicata per le tante assenze, il pareggio sarebbe oro". Durante la sosta il Sant’Agostino ha disputato una sola amichevole, con il Galeazza, quotata formazione di Prima categoria, che ha vinto 3-2, ma i ramarri hanno mandato in campo una formazione sperimentale. Trasferta sul monte Titano, sul sintetico, per la Comacchiese. All’andata si era imposto il San Marino in laguna, una vittoria di misura su azione da calcio d’angolo. "Fu una partita dai due volti – ricorda il direttore sportivo Alessandro Farinelli – nel primo tempo avevamo giocato di gran lunga meglio noi, se avessimo segnato tre gol non ci sarebbe stato niente da dire; nella ripresa una disattenzione ci è costata cara". La squadra guidata da Oscar Cavallari schiererà dall’inizio due dei nuovi acquisti argentini, vale a dire Echazu (finora utilizzato solo in alcuni spezzoni di gara) e Bona, mentre bisognerà aspettare il prossimo impegno per vedere all’opera Marcos D’Amico, l’ultimo arrivato in riva alla laguna. Indisponibili inoltre Luciani, Tomasi e Biolcati. "E’ una trasferta molto difficile, ma non abbiamo paura di nessuno. Prima della sosta eravamo in crescita".

Franco Vanini