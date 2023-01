Sant’Agostino, servono punti contro il Medicina

Il Sant’Agostino spera di non trangugiare l’amara Medicina oggi pomeriggio (ore 15) nell’anticipo. Nel turno precedente il Medicina è stato sconfitto a domicilio dalla capolista San Marino, mentre il Sant’Agostino ha strappato un punto a Bentivoglio; in classifica il divario è notevole: i ferraresi hanno 21 punti, mentre i bolognesi 38, quasi il doppio. Teme molto la formazione bolognese il direttore sportivo Marco Marani: "E’ una squadra costruita per vincere il campionato, ha avuto qualche battuta a vuoto, ma ha le potenzialità per rifarsi sotto. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare dei punti, siamo ancora nella zona play out, ma non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci".