Sant’Agostino strappa il pari nei minuti finali

SANT’AGOSTINO: Costantino, Correggiari, Rubbi, Marcolini (73’ Di Domenico), Fiorini, Ribello, Daniel (85’ Govoni), Lodi (93’ s.t. Novi), Gherlinzoni, Lenzi, Guerzoni. A disposizione: Bianconi, Ferrari, Novi, Malservisi, Ierardi, Baglietti. All. Zambrini

GRANAMICA: Treggia, Armarolo, Tomatis, Marchesi, Maietti (73’ Chiossi), Caselli, Baldazzi (75’ Zattini), Capitanio (73’ Maione), Chinappi (75’ Cavina), Karapici, Xhuveli (89’ Finessi). A disposizione: Barbieri, Zilio, Chiossi, Del Bianco, Nito. All.: Marchini

Arbitro: Tommaso Balzano della sezione di Rimini

Marcatori: 39’ p.t. Lodi (SA), 61’ s.t. Chinappi (Gr), 84’ s.t. Armaroli (Gr), 87’ s.t. Lodi (SA)

Note: espulso al 94’ s.t. Rubbi (SA), ammoniti 47’ Correggiari (Sa), 60’ s.t. Ribello (Sa), 63’ Xhuveli (Gr), 86’ Treggia (Gr).

Per il Sant’Agostino un pareggio in recupero dopo lo svantaggio. Al ‘R. Caselli’ trentaduesima giornata del campionato di eccellenza girone B, i ramarri prima vanno in vantaggio, poi gli ospiti ribaltano il risultano e ci pensa Lodi a portare in equilibrio il risultato. Al 20’ occasione gol per il Sant’Agostino, Gherlinzoni supera un avversario tiro ravvicinato in area con bella parata di Treggia per gli ospiti. Al 30’ pericolosi gli ospiti con Chinappi e parata decisiva di Costantino. Al 39’ i padroni di casa passano in vantaggio. Azione sulla fascia di Gherlizoni sulla sinistra, palla a centro per l’accorrente Lodi che spiazza il portiere.

Nella ripresa parte deciso il Sant’Agostino, nel tentativo di trovare la seconda rete. Al 53’ azione solitaria di Lenzi da metà campo, palla per Guerzoni dal limite d’area, conclusione debole parata dal portiere. Su azione di ripartenza del Granamica arriva il pareggio. Al 61’ palla in area per Chinappi, che da posizione defilata trova la traiettoria vincente e supera Costantino. All’80’ ci provano i padroni di casa, Gherlinzoni sulla fascia passaggio a Daniel, tiro dal limite fuori di poco. All’84 sugli sviluppi di un calcio piazzato arriva il raddoppio del Granamica. Su azione di Karapici cross per Armaroli che di testa in area supera Costantino. All’87’ la pareggia il Sant’Agostino, fallo fuori area su Gherlinzoni del portiere ospite, calcio di punizione dal limite di Lodi precisa la sua conclusione all’incrocio con Treggia battuto.

Mario Tosatti