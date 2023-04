Sant’Agostino, tre punti per evitare i playout

Oggi il Sant’Agostino potrebbe raggiungere la salvezza senza passare dai play out: i ramarri (ore 15.30) saranno in campo al "Raibosola" di Comacchio nel derby salvezza, con la bilancia che pende dalla parte degli ospiti, molto motivati per il raggiungimento della salvezza anticipata, mentre i lagunari sono già retrocessi da diverse giornate. La squadra del presidente Bruno Lenzi si salverà se riuscirà a vincere a Comacchio e se il Classe perderà in casa con la Valsanterno, nella sfida salvezza, a 90 minuti dal termine del campionato.

Se questa ipotesi si dovesse realizzare, il Sant’Agostino porterebbe a otto i punti di vantaggio, quindi non ci sarebbe bisogno di giocare i play out, chiaro che poi i ramarri dovrebbero difendere il vantaggio nell’ultima partita di campionato, in casa con il Sanpaimola.

La vittoria a Comacchio sembra alla portata dei ragazzi di "Bubu" Zambrini, a secco da diverse giornate, reduci dal ko incassato nel derby ferrarese, a Masi Torello. Il Sant’Agostino ha trovato continuità di rendimento nell’ultimo periodo, una striscia di sette risultati utili consecutivi, fatti di cinque pareggi e due vittorie, proprio nelle due ultime gare, con Diegaro e Football Cava Ronco.

All’andata si impose il Sant’Agostino ma di misura, un eurogol di Gherlinzoni messo a segno nel finale.

Ramarri in formazione tipo, l’unico assente è il fuoriquota Correggiari. Se tutto andasse per il verso giusto, a Sant’Agostino potrebbe cominciare le grandi manovre, magari trovando l’intesa con Gasparetto, che più che al Masi piace e molto ai ramarri.

E non da ieri, l’ex spallino poteva arrivare a Sant’Agostino già a dicembre, poi il Legnago negò il nulla osta e non se ne fece niente, questa volta invece l’operazione potrebbe andare in porto. Per la panchina in pole position c’è sempre Cavallari, anche perché l’ex spallino Andrea Barbi ha detto no e potrebbe andare al Castelfranco.

Trasferta lunga, insidiosa ma alla portata per il Masi Torello Voghiera, cui potrebbe bastare anche un pareggio a Pietracuta, nel Riminese, per la matematica salvezza.

All’andata vinse il Pietracuta, ma il Masi era in formazione rimaneggiata ed era rimasto in dieci dopo appena un quarto d’ora. I tricolori sono già avanti con la campagna di rafforzamento.

Il nuovo allenatore Nicola Galletti si porterà da Bentivoglio tre elementi, in rampa di lancio l’attaccante Sansonetti, il difensore Mura e il centrocampista Cipriano.

Per la difesa dovrebbe rientrare dal prestito il difensore Cioni, un terzino che si è messo in luce nella Centese.

Tra i possibili partenti l’attaccante Vanzini e l’eclettico difensore Valesani, ma la loro posizione è ancora da definire.

Franco Vanini