sant’agostino

2

savignanese

0

: Costantino, Correggiari, Novi, Lodi, Fiorini, Ribello, Govoni, Iazzetta, Guerzoni, Lenzi, Malservisi. All. Zambrini

SAVIGNANESE: Fusconi, Mazzarini, Mazza, Lambertini, Malo, Onofri, Nicolini, Cassani, Pacchioni, Tola, Battistini. All. Montanari

Arbitro: Chindamo di Como

Marcatori: 37’ Lodi (SA), 86’ Gherlinzoni (SA)

Lodi e Gherlinzoni fanno volare il Sant’Agostino, che ritorna alla vittoria. Al ‘R. Caselli’ venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza girone B, i ramarri conquistano tre punti fondamentali per risalire la classifica. Il Sant’Agostino è sceso in campo con una formazione inedita, mister Zambrini schiera dal 1’ minuto Lodi, Lenzi e Malservisi, con Fiorini ancora nel ruolo di centrale difensivo. Una partita che è stata in parte condizionata delle precarie condizioni del campo. La Savignanese si è resa pericolosa nel primo tempo, ma decisiva la parata di Costantino che salva i ramarri. Al 37’ passa il Sant’Agostino, con una bella azione sulla destra di Guerzoni, palla per Lodi che con una precisa girata supera il portiere ospite. Nella ripresa spinge la Savignanese alla ricerca del pari. Un’occasionissima per gli ospiti, con una conclusione di Malo e bella respinta di Costantino. Il Sant’Agostino prova a reagire con alcune ripartenze. La Savignanese aumenta ancora il forcing offensivo, ma senza essere incisivo in attacco e con delle belle parate di Costantino, deciso in alcune situazioni. Nel finale della gara, contropiede veloce e letale dei ramarri. All’86 azione di Gessoni in area che serve un assist per Gherlinzoni davanti alla porta, che supera il portiere ospite, tra la gioia dei tifosi di casa.

Mario Tosatti