Sant’Agostino vincente, decisivo il fattore campo

SANT’AGOSTINO: Costantino, Pansini, Corregiari (11’ p.t. Malservisi), Fiorini, Iazzetta, Gasparetto, Schiavon (78’ s.t. Guerzoni), Roda, Brito, Lodi (67’ s.t. Lenzi), Gherlinzoni (89’ s.t. Gilli). A diposizione: Piazzi, Vitiello, Ceneri, Giovanardi, Bandiera. All. Cavallari.

PIETRACUTA: Forti, Proverbio (75’ s.t. Giannini), Fabbri Federico, Adami (73’ s.t. Celli), Masini, Belicchi, Franciosi, Fabbri Francesco, Fratti, Michelucci (73’ s.t. Tomassini), Contadini (60’ s.t. Bernardi-78’ s.t. Galli). A diposizione: Balducci, Guerra, Pasolini, Sebastiani. All.: Fregnani

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo sezione di Parma

Marcatori: 23’ p.t. Gherlinzoni (SA), 63’ s.t. Brito (SA)

Note: ammoniti al 29’ p.t. Adami (P), 31’ p.t. Schiavon (SA), 39’ p.t. Masini (P), 55’ s.t. Malservisi (SA), 87’ s.t. Celli

Il Sant’Agostino fa valere il fattore campo e supera il Pietracuta, conquistando tre punti preziosi e cancellando la sconfitta dell’ultimo turno di campionato. Il primo tiro in porta è dei padroni di casa ed arriva dopo una prima fase di studio tra le due squadre, senza nessuna conclusione verso le due porte e gioco spesso interrotto. Al 17’ azione che parte da capitan Iazzetta per Gherlinzoni, tocco per Lodi controllo e tiro da fuori area che esce a lato. Al 22’ ancora i ramarri che ci provano dalla distanza con una conclusione fuori di Iazzetta. Il Sant’Agostino passa in vantaggio al 23’, su azione di Schiavon sull’out destro, cross a centro area interviene Gherlinzoni, che di testa supera il portiere romagnolo. Al 30’ errore in uscita dalla difesa del Pietracuta, palla recuperata da Gherlinzoni conclusione da fuori area che termina a lato. Il Pietracuta fatica in fase offensiva e si fanno vedere in attacco solo al 42’ al termine di una combinazione sulla tre quarti, conclusione di Fratti in area che calcia a lato. Al 44’ risposta dei ramarri, Pansini cross da destra per la deviazione di Lodi, che sfiora la traversa. Nella ripresa gli ospiti partono decisi alla ricerca del pareggio. Al 49’ punizione dalla tre quarti di Fabbri Francesco, parata in presa da Costantino. Al 53’ occasione per il Sant’Agostino, combinazione al limite dell’area Gherlinzoni per Lodi, conclusione respinta da Forti. Al 63’ arriva il raddoppio dei ramarri, Schiavon recupera palla al limite poi s’inserisce Brito in area che con un pallonetto supera il portiere in uscita. Al 69’ punizione dal limite di Roda deviato in calcio d’angolo, dagli sviluppi di quest’ultimo tiro di Gherlinzoni parato da Forti. Il Sant’Agostino, si conferma tra le mura amica grazie a propri bomber Brito e Gherlinzoni.

Mario Tosatti