Sant’Agostino, vinci e blinda la salvezza

E’ tempo di verdetti per le ferraresi di Eccellenza. Mentre per la Comacchiese il ritorno in Promozione era già passato in giudicato da diverse giornate, è ancora da scrivere per il Masi Torello Voghiera ma soprattutto per il Sant’Agostino, che è quella che rischia di più. I lagunari saranno a Castenaso per salvare la dignità sportiva e consentire ai giovani di maturare esperienza preziosa per la prossima stagione. Il Masi se la vedrà in casa contro il Russi, una delle big. Ai ragazzi di Rudy Brunelli serve almeno un punto per non rischiare di finire ai play out, obiettivo difficile ma alla portata. Più complicata la situazione dei ramarri, che sono più attardati in classifica ma in salute. Al comunale di Sant’Agostino c’è (ore 16.30) il Sanpaimola, avversario più attrezzato ma che ha ben poco da chiedere al campionato. All’andata si impose 3-2, ma con gol partita messo a segno nel recupero; gli uomini di Zambrini avranno così l’occasione di riscattare la sconfitta dell’andata, ma soprattutto trovare punti per restare in categoria. Il Sant’Agostino infatti si salva se vince con Sanpaimola e il Classe pareggia o perde, altrimenti saranno playout, comunque giocato in casa con due risultati a disposizione su tre.

La partita si giocherà sotto gli occhi interessati di Oscar Cavallari, l’ex allenatore della Comacchiese infatti il prossimo anno siederà sulla panchina biancoverde. Ai saluti il direttore sportivo Marco Marani, per lui si parla del possibile arrivo a Casumaro, ma sono sul tavolo anche le ipotesi alternative di Centese e Bentivoglio. Il nuovo nocchiero individuato dal presidente Bruno Lenzi è Marco Secchiaroli, il costruttore della Galeazza competitivo in Prima categoria. Dal Galeazza Secchiaroli dovrebbe portarsi il capocannoniere del campionato, vale a dire Thomas Govoni. L’acquisto di grido sarebbe l’ex spallino Daniele Gasparetto, difensore centrale di 35 anni, tuttavia è spuntata l’alternativa Mezzolara. Il mercato sarà ancora una volta intrecciato con il Masi Torello Voghiera: si punta a riportare in ramarro Vanzini e soprattutto ’mister 22 gol’ Cazzadore, che però ha tanti estimatori, anche da fuori provincia. I tricolori vorrebbero riprendersi per contro bomber Gherlinzoni e il regista Gessoni. E’ indirettamente collegata a Secchiaroli l’ultima notizia di mercato: il suo vice, Andrea Buganza, è dato per favorito per la panchina del Bondeno.

Franco Vanini