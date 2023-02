Sarà un ’Memorial Duran’ da record

Il XXII Memorial Carlo Duran sarà quest’anno davvero super. Massimiliano Duran ad ogni edizione ha sempre compiuto enormi sforzi per presentare qualcosa di sempre nuovo e degno di celebrare il ricordo di suo padre, ma stavolta stabilirà anche dei record nella secolare storia del pugilato ferrarese. La manifestazione, con Marco Marchino quale ring announcer, si svolgerà infatti addirittura in due giornate presso il Palapalestre di via Porta Catene. Si inizierà infatti sabato 25 marzo con inizio alle ore 18, quando saliranno sul ring quattro professionisti, poi alle 20 una pausa e quindi alle 21 di scena altri cinque professionisti tra cui l’imbattuto padanino Emanuele Venturelli, che si misurerà per il vacante campionato italiano dei pesi massimi, 65 anni dopo l’indimenticato Uber Bacilieri, contro il durissimo fiorentino Fabio Cappelli, il quale vanta sette vittorie (sei per ko entro la seconda ripresa) e una sola sconfitta ai punti. Momo Duran sarà quindi l’organizzatore di due riunioni nello stesso giorno caratterizzate da un totale di nove match tutti professionistici e poiché l’appetito vien mangiando, ha pure programmato per il giorno successivo, domenica 26 marzo alle ore 16 ed entrata ad offerta libera, la sfida dilettantistica con dieci combattimenti tra la formazione della Pugilistica Padana e una rappresentativa emiliana. L’intero ricavato sarà meritoriamente devoluto alla Associazione Italiana Disabili di Ferrara. In sintesi, due record sanciranno la particolarità del XXII Memorial Duran: il maggior numero di professionisti sul ring e tre riunioni in due giorni. Mai accaduto prima. La prevendita non a caso è già aperta da diversi giorni presso la palestra della Pugilistica Padana in via Porta Catene e il sovrastante Padana Training Center, con la Tribuna a 20 euro, il bordo ring a 30 euro e i biglietti validi sia per il pomeriggio che per la sera.

Negli ultimi mesi sono entrati nell’orbita della Pugilistica Padana e dell’attività organizzativa di Massimiliano Duran numerosi nuovi atleti, a testimonianza della buona semina operata negli ultimi anni dall’ex campione italiano, europeo e mondiale dei massimi leggeri e gli appassionati estensi avranno l’opportunità di farne appunto conoscenza al Memorial. Accanto ai già ben noti Nicola Cristofori, Ahmed Obaid, Domenico Bentivogli ed Emanuele Venturelli, si sono aggiunti il mediomassimo imbattuto italo-albanese Alexander Ramo, in possesso di una carica agonistica non comune e di colpi pesanti, ormai in vista della sfida al titolo italiano, e il giovane superwelter romagnolo Nicola Quarneti, dall’ottimo record e reduce da una sconfitta e una vittoria addirittura negli Stati Uniti negli ultimi due match disputati. Inoltre, combatteranno per l’organizzazione di Massimiliano Duran anche Mattia Occhinero, Luca Canchione, il talentuoso neoprofessionista italiano-cubano Reynier Palmiero e infine il superleggero Federico Schinina, di origini siciliane e con passaporto italiano, ma nato e cresciuto in Argentina.

Gualtiero Becchetti