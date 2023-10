"Sbagliato l’atteggiamento del primo tempo"

Leonardo Colucci ripensa con rammarico alla Spal del primo tempo di Arezzo, chiedendo alla squadra di cambiare immediatamente atteggiamento. "Nella prima frazione non siamo scesi in campo – osserva –. Eravamo sempre in ritardo sulle seconde palle, e quella caratteristica non si può allenare. Nella ripresa poi ci siamo messi col 4-2-4 e la squadra mi è piaciuta, ha tenuto bene il campo riaprendo la partita. Potevamo anche segnare il 2-2, peccato che nel nostro miglior momento abbiamo subito un gol evitabilissimo. Contiliano? Ho fatto scelte anche in funzione delle tre partite in una settimana. Ripeto, è l’atteggiamento che non mi è piaciuto, dobbiamo lavorare sulla mentalità. Ma sono uno che combatte, dobbiamo leccarci le ferite e pensare subito alla prossima partita. Facendo la conta degli indisponibili, ogni gara ne perdiamo un paio".

s.m.