Scaglianti si laurea campione regionale

Ha preso il via la stagione 2023 per il Cus Ferrara Triathlon, con i primi impegni nelle gare di duathlon, in attesa che le temperature si alzino ed inizino le competizioni relative al triathlon.

A Forlì si è svolta la gara di duathlon sprint (5 km corsa, 20 km bici, 2,5 km corsa) valida per il campionato regionale, con tre atleti del Cus ai nastri di partenza. La prova si è svolta in un circuito cittadino molto tecnico e veloce, adatto per esaltare gli specialisti delle distanze brevi.

Grande risultato per Marco Scaglianti, che grazie soprattutto alle due frazioni di corsa, riesce a salire sul terzo gradino del podio, ma soprattutto si laurea campione regionale di categoria. Per Scaglianti, triatleta di lungo corso, un exploit che ne certifica l’ottimo stato di forma e fa ben sperare per i prossimi impegni agonistici. Nell’occasione bene anche gli altri due atleti gialloneri al via, Davide Pignatti (14° di categoria) e Alessio Resca (17°).

Domenica scorsa invece si è svolto nella bellissima cornice dell’autodromo di Imola il campionato italiano di Duathlon su distanza sprint, con 1000 atleti impegnati nelle gare del sabato per la prova individuale e in quella della domenica riservata alle squadre.

Sono 5 gli atleti del Cus Ferrara Triathlon presenti alla gara del sabato, con Marco Scaglianti ancora una volta mattatore di giornata. E’ sua infatti la miglior prestazione in 1.03.09 cussina che gli è valsa la 16^ posizione di categoria; davvero un ottimo risultato in un contesto di altissimo livello.

Buoni anche i risultati di Alessio Resca (47° di categoria), Alessio Balboni (47°), Davide Pignatti (67°) e del debuttante Filippo Falleni, al suo esordio nel duathlon, che gli è valso un brillante 37° posto di categoria. Il giorno successivo, nella gara di Paraduathlon, ottimo 5° posto nella categoria PTS5 per l’inossidabile Luca Lunghi.

Guardando ai prossimi impegni di squadra, primo appuntamento stagionale con il triathlon a Gatteo Mare il prossimo 23 aprile, sulla distanza sprint (0,750 km a nuoto, 20 km bici, 5 km corsa), con un cospicuo numero di atleti del Cus Ferrara annunciati ai nastri di partenza.