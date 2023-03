Scapoli e Zagagnoni trascinano la Pgf

Continua l’ottimo inizio di stagione agonistica per le giovani atlete portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara, impegnate nel progetto Silver della Federginnastica.

Domenica 12 marzo a Formigine è andata in scena la seconda prova del campionato individuale “LB” di ginnastica artistica femminile per la zona tecnica dell’Emilia e, anche in questa nuova sessione, si sono registrati numerosi podi con gli ori di Anna Zagagnoni e Maria Chiara Scapoli, gli argenti di Melissa Marchini e Eliana Argenio e il bronzo di Martina Mantovani. Ecco il dettaglio dei risultati, partendo dalle più piccole:

• Allieve 2: 12^ Vera Sara Gabriela Sanchez;

• Allieve 3: 5^ Bianca Saltarelli;

• Allieve 4: 1^ Anna Zagagnoni, 3^ Martina Mantovani, 6^ Sofia Cavallina, 13^ Noemi Battaglia;

• Junior 2: 1^ Maria Chiara Scapoli, 4^ Francesca Bonora, 7^ Giorgia Malossi, 9^ Aurora Bighi, 20^ Viola Soriani;

• Junior 3: 2^ Melissa Marchini, 9^ Martina Iori;

• Senior 1: 2^ Eliana Argenio, 10^ Carlotta Mantovani.

Domenica 19 a Ravenna le ginnaste si sono ritrovate in pedana per la prima prova del Campionato Regionale a Squadre “LD” e nella categoria unita di Junior e Senior arriva il buon ottavo posto della squadra della Palestra Ginnastica Ferrara composta da Anna Bellini, Lucrezia Biserni, Giada Cavallari, Elena Pieraccini e Marta Sabba.

Anche in questi due weekend la soddisfazione dei tecnici della compagine estense (nella fattispecie Laura Lolli, Michela Pelizzari e Maicol Angella) è stata grande, come grande è stata la soddisfazione per l’ottima riuscita del Gym Day svolto tra le mura di casa del Palagym “Orlando Polmonari” sabato 18, che ha visto esibirsi alcuni dei gruppi non ancora avviati all’attività agonistica, che in questo modo hanno potuto confrontarsi tra loro, favorendo così in un momento di grande crescita personale.

re. fe.