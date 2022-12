Scatta il Trofeo Adamant

IlgrandebasketgiovaniletornaallaGiuseppe BondiArena.Dal 5 al 7 gennaio2023Kleb Basket eScuolaBasketFerrara, conilpatrociniodelComunediFerrara, hanno organizzato ilTrofeoAdamantriservato allesquadre Under15Eccellenza.Pertre giorni aFerrarasiraduneranno alcunetralemiglioriformazioni dicategoria,espressione divivaistoricidelbasket nazionale,perdar vitaad una avvincentecompetizione. Sarà un’occasionedicrescitaper i giovanicestistiprovenienti da diversezoned’Italia, che si confronterannotra loroingareadeliminazionediretta,oltrecheun importante appuntamento per gliaddetti ai lavori e per gli appassionati. Lacompetizione sarà anche unmomento di promozioneperFerrara,cittàPatrimonio dell’Unesco, e per il suo radicato e diffuso movimento cestistico. Intre giorni di garesiaffronteranno BSL SanLazzaro, attualmentealprimo posto inclassificadelgironeBinEmiliaRomagna,ReyerVenezia (primadelgironeVeneto),PGCCantù,leaderdellaclassifica nel girone A in Lombardia, SG Fortitudo Bologna,ABALegnano, Virtus Siena (secondanel campionatotoscano),Segafredo VirtusBologna eTezenisVerona. Irisultatiel’andamentodeltorneo saranno pubblicatisulsitodelKlebBasket Ferrara (www.klebbasketferrara.com)esuicanali socialdelKlebBasketediScuolaBasketFerrara.

IltorneoUnder15Eccellenzaèsponsorizzato da AdamantGroup,societàpartner delKlebBasketFerrara peril campionatodiA2emoltovicinaalmondodellosportprofessionistico egiovanile. Adamant operanelsettoredellaricerca,dellaproduzione edelcommerciodi biocarburantiedisoluzioni energeticheinnovative.