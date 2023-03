Scivolone Securfox La Giara vince il derby

Un ko che vale doppio. La Securfox Ariosto non riesce a cancellare il pesantissimo passo falso di Mezzocorona e incappa nel secondo stop consecutivo (34-41), rallentando - e non poco - la propria marcia nella corsa alla salvezza diretta. Padova, invece, certifica la propria permanenza nella massima serie e non smette di rincorrere un quarto posto che varrebbe i play off. Sabato 1 aprile terz’ultima di campionato in casa di Pontinia. In A2 maschile invece, una vittoria preziosa porta alla settimana più importante della storia della Società. La Giara Assicurazioni supera nettamente Modena e si presenta all’ultima curva del campionato con un solo punto (ma prezioso) di vantaggio su Camerano. Al “Pala Boschetto”, in un match gestito, arriva una netta affermazione per 32-21. Sabato 1 aprile, scontro diretto in casa del Camerano: chi vince va a Chieti a fare i play off per la promozione in Serie A1.