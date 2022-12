Scivolone Spal: ora è in piena zona playout

Il Pisa sbanca il Mazza con una rete di Sibilli in avvio di ripresa, imponendo alla Spal la terza sconfitta nelle ultime quattro gare casalinghe. Ma non è tutto, perché la vittoria del Como col Cittadella fa scivolare la squadra di De Rossi in quartultima posizione a braccetto col Venezia, in piena zona playout. Mister De Rossi conferma l’assetto tattico proposto a Parma, un 3-4-2-1 con due trequartisti a supporto di una sola punta. Gli interpreti di questo tridente atipico sono confermati in blocco (Valzania e Maistro tra le linee, Rabbi terminale offensivo): a farne le spese è La Mantia, che nonostante l’assenza dell’infortunato Moncini resta in panchina per la seconda gara di fila. Rispetto al Tardini, Varnier torna in campo dal primo minuto al centro della difesa, mentre in linea mediana la novità è rappresentata da Prati, che a 18 anni (domani spegnerà 19 candeline) fa il suo esordio da titolare in serie B dopo aver collezionato appena due presenze per un totale di 23 minuti.

Spal e Pisa si affrontano a buon ritmo, dando vita ad un primo tempo piacevole ma senza grosse occasioni da gol. È la squadra di De Rossi a provarci con più convinzione, con un tiro-cross di Dickmann sul quale Rabbi non riesce ad intervenire per questione di centimetri. È la prova generale del gol del vantaggio spallino che arriva prima dell’intervallo: Prati allarga per Dickmann che crossa al centro dell’area per Rabbi, il cui colpo di testa non lascia scampo a Livieri. L’urlo di gioia dei quasi 9mila del Mazza però viene strozzato in gola dall’intervento del Var che induce l’arbitro Prontera ad annullare la rete per un fuorigioco millimetrico del numero 99. Improvvisamente però in avvio di ripresa, al primo tiro in porta dall’inizio del match, è il Pisa a sbloccare il risultato.

I nerazzurri ripartono in velocità sulla destra sull’asse Gliozzi-Morutan, poi Dickmann riesce ad anticipare Marin ma la palla finisce sui piedi di Sibilli che con una botta sotto la traversa spezza l’equilibrio. La situazione precipita pochi minuti dopo, quando Murgia – fino a quel momento autore di una buona prestazione – affonda il tackle su Gliozzi: un fallo tanto inutile quanto ingenuo che costa al numero 23 il secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione. Si aprono praterie per la squadra di D’Angelo, che si divora il raddoppio con Morutan: tutto solo davanti ad Alfonso assieme a Gliozzi, il romeno spedisce clamorosamente a lato. La Spal resta in partita fino alla fine, con Proia che in extremis – su torre di Varnier, sugli sviluppi di un corner – sciupa la chance per pareggiare i conti. Ora il campionato si ferma fino a metà gennaio, coi biancazzurri che arrivano al giro di boa in zona playout con appena 20 punti all’attivo. Inutile dire che ora la palla debba passare al club di via Copparo, dal quale ci si attendono diversi innesti di spessore per centrare l’obiettivo salvezza.

Stefano Manfredini