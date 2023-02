Sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per aver abbandonato il campo dopo 35 minuti

Tra le decisioni del giudice sportivo, in Eccellenza un turno di squalifica a Schiavon e Neffati (nella foto, Comacchiese) e Cazzadore (Masi Torello). In Promozione nessuna punizione per i giocatori delle formazioni ferraresi, mentre in Prima Categoria il Vaccolino ha ricevuto la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver abbandonato il campo al 35’ del primo tempo, subendo anche un punto di penalizzazione in classifica. Dando uno sguardo alle altre decisioni, inibito fino all’8 marzo il dirigente del Bondeno Francesco Ferioli, poi un turno a Vagni e Boselli (Berra) e a D’Ugo (Tresigallo).