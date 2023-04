Sconfitta dal dischetto per la Portuense

A. Placci Bubano

1

Portuense

0

PLACCI BUBANO: Sanarelli, Gentilini, Tosi, Marani, Loreti, Mouharrar, Pirazzoli, Gurioli, Tumolo (45’ st Montefiori), De Martino (32’ pt Dalmonte), Durbiano (19’ st Tedesco). All.: Martini.

PORTUENSE: Othmani, Vitali, Nicolasi, Bolognesi, Sovrani, Mazzoni (8’ st Musacchi), Telloli, Formigoni, Roverati (17’ st Allegrucci), Sarto, Mahmoudi. All.: Del Mastio.

Rete: 32’ pt rig. Tumolo (A).

Note: ammoniti: Gentilini (A), Othmani (P), Sovrani (P), Telloli (P).

Cade la Portuense sul terreno di Bubano. La prima occasione è per il numero 9 Tumolo, che al 20’ viene servito bene al limite e lascia partire il tiro, ma la palla si spegne sull’ esterno della rete. Al 32’, in seguito a un fallo in area di rigore della Portuense, viene fischiato un rigore per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Tumolo, che non si lascia ipnotizzare da Othmani e insacca la rete del momentaneo 1-0 per il Placci. Nel finale di primo tempo prendono campo gli ospiti, che si fanno vedere dalle parti di Sanarelli, ma senza riuscire a concludere a rete. Al rientro dagli spogliatoi partono meglio gli ospiti della Portuense, che continuano da dove avevano lasciato e mettono da subito pressione alla difesa di casa. Al 25’ occasione per gli ospiti della Portuense, con il numero 8 Sarto che lanciato a rete lascia partire la conclusione, neutralizzata senza troppi problemi da Sanarelli. Nel finale gestisce bene il possesso il Placci, che al triplice fischio porta a casa la vittoria.