Sconfitta per la lepre Pontelagoscuro La Centese vola e la aggancia in vetta Consandolo in palla, il terzo posto è suo

La Centese espugna Fruges nello scontro diretto e agguanta il Pontelagoscuro, che cade a san Giorgio di Piano contro il Basca. "Abbiamo coronato un lungo inseguimento – commenta il direttore sportivo biancoceleste Lorenzo Malaguti – ma non c’è tempo per gioire, perché sabato prossimo nell’anticipo contro il Fly, saremo rimaneggiati, senza l’intera difesa titolare: tutti hanno preso la quarta ammonizione e salteranno il turno". La vittoria con la Fruges è stata tribolata. "E’ stata una partita molto tirata, non si dimentichi che la Fruges era imbattuta da 17 giornate. Eravamo pure andati sotto, ma non ci siamo dati per vinti, abbiamo pareggiato con Cioni e poi operato il sorpasso con Mantovani. Al 90’ Perelli ha salvato sulla linea quello che sarebbe stato il pareggio in extremis". A Cento quindi doppia gioia, carnevale e primo posto in classifica dopo un girone e mezzo passato a inseguire. Il Ponte ha perso il primato solitario in trasferta con il Basca. Il presidente Luca Popolo la prende con filosofia: "Niente drammi – commenta il massimo dirigente biancazzurro – bisogna fare i complimenti agli avversari quando si dimostrano più bravi e accettare il risultato del campo. Abbiamo sbagliato soprattutto nei primi 20’, quando eravamo con la testa ancora negli spogliatoi. Dopo lo svantaggio finalmente si è accesso l’interruttore e c’è stata la reazione, tuttavia rispetto ad altre occasioni, siamo stati poco incisivi". Il Consandolo poi ha espugnato Sant’Antonio e conquistato il terzo posto, staccato di soli 3 punti dalla coppia di vertice.