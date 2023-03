Sconti del 50% nelle curve per un Mazza bollente

Mai come in questo momento la Spal ha bisogno dei propri tifosi. Il popolo biancazzurro sta rispondendo presente in maniera quasi commovente, come confermano le oltre 700 presenze nel settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano nella gara disputata sabato scorso. Con l’obiettivo di trasformare il Mazza in una bolgia in occasione del prossimo match contro la Ternana (in programma sabato 1 aprile alle 14), la società ha realizzato una speciale promozione per i settori curva Ovest e curva Est che prevede – esclusivamente nella fase di prevendita – uno sconto del 50% sul prezzo dei tagliandi.

Usufruendo dell’offerta i costi per i biglietti in curva Ovest e curva Est sono i seguenti: intero 8 euro; donna, over 65 e disabili 6 euro, under 18 4 euro. Si precisa che in caso di acquisto del biglietto al botteghino il giorno della gara non sarà applicato lo sconto del 50% previsto in prevendita per i settori curva Ovest e curva Est. La prevendita è già attiva, e proseguirà sia online che presso i punti vendita abilitati fino al fischio d’inizio. Inoltre, il giorno della partita dalle 10 alle 14,45 i tagliandi saranno in venduta presso le biglietterie dello stadio Mazza con una maggiorazione di 5 euro.

SPONSOR. HDI Assicurazioni è ufficialmente top sponsor della Spal. Si tratta di una compagnia del mercato assicurativo che opera su tutto il territorio nazionale. "Siamo orgogliosi di poter annunciare questa nuova partnership con HDI Assicurazioni, realtà leader del mercato assicurativo italiano le cui radici risalgono a più di un secolo fa – commenta il direttore generale biancazzurro Andrea Gazzoli –. Sono certo che i valori comuni che ci contraddistinguono e la condivisione della medesima mission nei rispettivi settori lavorativi ci porteranno a collaborare con grande soddisfazione anche nelle prossime stagioni".