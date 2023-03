Scontro al vertice tra Centese e Consandolo

Scontro al vertice con affaccio sulla Promozione a Cento. Al "Bulgarelli" la capolista riceve il Consandolo, che ha l’occasione per ridurre il distacco e riportarsi nella fascia di classifica che conta. I rossoblù sono in salute, in serie positiva da diverse giornate e hanno vinto all’andata. "A Consandolo abbiamo perso 2-1 – ricorda a denti stretti il direttore sportivo biancoceleste Lorenzo Malaguti – fu una partita combattuta. Affrontiamo una squadra solida, organizzata dal meticoloso Dirani, che si è portato in riva al Primaro il blocco del settore giovanile dell’Argentana e alcuni giocatori della prima squadra. Dispone di un attacco pericoloso e si avvale anche degli inserimenti dei centrocampisti Liri e Tirotta, gente che ha confidenza con il gol. In una partita così importante purtroppo non saremo al completo per l’assenza di tre titolari: la più pesante è quella di Carpeggiani, poi Benini e Mezzetti". Malaguti non vuole sentire parlare di fuga. "Non siamo ancora in fuga, quattro punti di vantaggio non sono niente in questa fase del campionato, anche perché abbiamo un calendario difficilissimo; dietro di noi ci sono squadre che ne hanno uno più agevole". Il Gallo affronterà il Basca ancora a Poggio Renatico: "Il nostro stadio – precisa il direttore sportivo amaranto Alessandro Bolzonaro – tornerà agibile la prossima settimana. Il terreno di gioco è in buone condizioni, bisogna però rimuovere il palo di sostegno dell’illuminazione". Riguardo al Basca, "affrontiamo una squadra tosta, di assoluto livello, la classifica non rende onore al suo reale potenziale".