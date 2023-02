Scossone in testa, la Centese prepara il sorpasso

Scossone in testa alla classifica: la sconfitta a San Giorgio di Piano della capolista ha permesso alla Centese, vincente a Massa Lombarda con la Fruges, di raggiungere la quadra di Luca Fantuzzi in testa alla graduatoria, coronando un lungo inseguimento. Dall’inizio dell’anno i biancocelesti di "Briegel" Govoni hanno demolito lo svantaggio di 8 punti e ora potrebbero operare il sorpasso. Sabato infatti la Centese riceve il Fly Sant’Antonio, sconfitto anche all’andata, mentre il Ponte riceve il Consandolo, a sua volta salito sul secondo gradino del podio in solitudine grazie al colpaccio proprio a Sant’Antonio, nell’anticipo. Il presidente della formazione argentana non fa proclami: "Alla fine del girone di andata ci eravamo dimenticati di squadre importanti come Fruges e Basca – afferma il massimo dirigente del Consandolo – Anche noi abbiamo pagato dazio a queste squadre e non mi sorprende il loro exploit a spese del Ponte". Sullo slancio la Centese potrebbe allungare in classifica? "Il prossimo turno rappresenta per loro l’occasione propizia: la Centese riceve il Sant’Antonio, squadra solida ma alla portata, soprattutto in trasferta; il Ponte se la vedrà con noi, che non abbiamo nessuno intenzione di rendere la vita facile. Abbiamo ancora il dente avvelenato per la sconfitta casalinga per 3-2, mentre meritavamo almeno il pareggio. Avevamo tante assenze, a cominciare dal portiere; a Ponte saremo praticamente al completo, con l’unica eccezione di Gentili. Sono ottimista, siamo in crescita: il trittico delle sconfitte immeritate lo stiamo riscattando con gli interessi; dapprima Molinella, poi Sant’Antonio e domenica spero tocchi al Ponte".