Scuola Basket, rimonta pazzesca da meno 20 e successo al supplementare

Ha del clamoroso il successo raccolto dalla Scuola Basket sabato sera contro Novellara. Alla Giuseppe Bondi Arena, infatti, è andata in scena una partita dalle mille facce, che i ragazzi di coach Mancin sono stati bravi a ribaltare nella ripresa, impattando al 40’ sul 67 pari e poi spuntandola all’overtime col punteggio di 84-77. Un epilogo inaspettato visti i primi 25 minuti di gara, con gli ospiti in controllo sin dalla palla a due (9-20 al 10’ e 28-39 all’intervallo lungo) e capaci di raggiungere addirittura le venti lunghezze di vantaggio, sul 30-50, a metà terza frazione di gioco. Come spesso accade nella pallacanestro, però, è proprio a quel punto che l’inerzia gira in un amen a favore dei bianconer. Berti comincia a fornire assist (saranno 7 alla fine per lui), mentre i soliti Trinca e Xausa fanno la voce grossa sotto canestro. La Scuola Basket ricuce così parzialmente lo strappo e il terzo quarto si chiude sul 48-59 per Novellara. Nell’ultimo parziale gli uomini di Mancin macinano gioco lasciando le briciole agli avversari. A 2’ dalla sirena Novellara è ancora avanti 58-67, ma due "bombe" di Romagnoni e una di Trinca impattano sul 67-67 a 30’’ dalla fine. Si va quindi al supplementare, dove non c’è più storia e Ferrara vola sulle ali dell’entusiasmo: finisce 84-77 con ben quattro giocatori in doppia cifra (Trinca 19, Xausa 14, Romagnoni 12, Berti 11). Per la Sbf nono posto a due giornate dal termine della stagione regolare.

Jacopo Cavallini