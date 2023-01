Scuola Basket vincente "Trofeo Adamant, esperienza da ripetere"

A cavallo dell’Epifania alla Giuseppe Bondi Arena è andato in scena il 1^ Trofeo Adamant, manifestazione organizzata da Scuola Basket Ferrara in collaborazione col Kleb e riservata ad otto tra le migliori formazioni Under 15 Eccellenza dello stivale.

Il trofeo è stato sollevato dalla Virtus Bologna, che in finale ha battuto 70-64 la Reyer Venezia, ma nel complesso tutte le gare sono state di buon livello e il pubblico occorso al palasport estense ha potuto godere di una "tre giorni" di basket giovanile davvero interessante. "E’ stato un grande risultato – commenta il vicepresidente della Sbf Stefano Cazzanti (foto) –, merito va a tutti gli organizzatori e allo sponsor Adamant, senza il quale il torneo non si sarebbe svolto.

L’idea è quella di riproporre questa manifestazione nei prossimi anni, a noi piacerebbe tanto formare una rappresentativa locale, questa volta non ci siamo riusciti per un insieme di fattori ma l’auspicio è che in futuro possa partecipare anche una formazione di Ferrara". Sempre in tema Sbf, in C Silver il gruppo allenato da coach Mancin ha iniziato il 2023 con un successo perentorio ai danni di Bertinoro (80-58), sicuramente un bel viatico in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia assai combattuta: "E’ stata una bellissima vittoria – le parole di Cazzanti –, ora ci aspetta l’ultima partita del girone d’andata ma come primo anno di partecipazione al campionato posso già dire che siamo molto contenti di come si stanno comportando i ragazzi".

Attualmente a metà classifica con 14 punti in 14 partite, la Sbf chiuderà l’andata sabato sera alle 21 sul campo di Cvd Casalecchio.

Jacopo Cavallini