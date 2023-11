Se ne va il direttore sportivo Emanuele Righi. L’attende la nuova esperienza con la Nocerina

FERRARA

Emanuele Righi (foto) non è più il direttore sportivo della Spal. Era arrivato a Ferrara la scorsa estate per affiancare il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco, del quale era da considerarsi il braccio destro. Nel primo pomeriggio di ieri la società di via Copparo ha comunicato la risoluzione consensuale col dirigente bolognese, che ha deciso di sposare il progetto della Nocerina. Il club rossonero milita in serie D, ma a quanto pare punta al ritorno nei professionisti nel più breve tempo possibile. E per farlo ha scelto di affidare l’area tecnica a Righi, che in Campania ha già lavorato nel Savoia e nel Giugliano.

Sarebbe stato proprio il progetto ambizioso della Nocerina e la possibilità di pianificare un lavoro pluriennale ad indurre il direttore sportivo a lasciare Ferrara pochi mesi dopo il suo insediamento. A dirigere il mercato biancazzurro quindi resterà Fusco, chiamato a gestire personalmente una campagna acquisti di gennaio che si profila tanto importante quanto impegnativa.

La Spal infatti ha deciso di non provvedere alla sostituzione di Righi, che in questi mesi è apparso ufficialmente in rarissime occasioni.

La Nocerina sarà la quinta società diversa nel giro di pochi anni per il bolognese classe 1975 che a marzo 2021 ha assunto l’incarico di direttore sportivo del Savoia, ad agosto 2021 quello di direttore sportivo del Giugliano, a maggio 2022 quello di direttore sportivo dell’Imolese e a luglio 2023 quello di direttore sportivo della Spal.

s.m.