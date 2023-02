Sebastiano Esposito firma col Bari

Oltre a mister Mignani, sabato prossimo il Bari si presenterà al Mazza con tre ex spallini. Proprio ieri infatti il club biancorosso ha ingaggiato in prestito dall’Inter Sebastiano Esposito (foto), che giocò a Ferrara nella prima parte della stagione 2020-21. La carriera dell’attaccante classe 2002 sta proseguendo al di sotto delle aspettative, con tante squadre cambiate e poche esperienze davvero da ricordare. Naturalmente poi il Bari può contare su Vicari e Antenucci, due giocatori che in biancazzurro hanno effettuato un percorso lungo e ricco di soddisfazioni. A proposito della gara contro la squadra di Mignani, la Spal non potrà contare su Maistro che in seguito all’espulsione rimediata nel finale della partita di Cagliari è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo "per avere contestato l’operato arbitrale proferendo un’espressione blasfema". Infine, è scattata la prevendita dei biglietti ed è confermato il divieto di vendita per tutti i settori dello stadio Mazza ai residenti in Puglia: a tal proposito, saranno effettuati controlli puntuali ed approfonditi agli accessi dell’impianto.